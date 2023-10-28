Токаев поручил прекратить сотрудничество с владельцем шахты после трагедии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить сотрудничество с компанией "Арселормиттал Темиртау", на чьей шахте сегодня в ходе аварии погибло как минимум 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В сообщении Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших шахтёров и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Их семьям казахстанский лидер поручил оказать всю необходимую поддержку.

"Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "Арселормиттал Темиртау", — сказано в заявлении.

Взрыв на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области в Казахстане произошёл сегодня утром. В момент трагедии там находилось 252 горняка. На данный момент известно о 16 погибших и 18 пострадавших, 31 человек всё ещё находится под землёй.