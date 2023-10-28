Токаев поручил прекратить сотрудничество с владельцем шахты после трагедии
Токаев поручил прекратить сотрудничество с компанией "Арселормиттал Темиртау"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить сотрудничество с компанией "Арселормиттал Темиртау", на чьей шахте сегодня в ходе аварии погибло как минимум 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
В сообщении Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших шахтёров и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Их семьям казахстанский лидер поручил оказать всю необходимую поддержку.
"Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "Арселормиттал Темиртау", — сказано в заявлении.
Взрыв на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области в Казахстане произошёл сегодня утром. В момент трагедии там находилось 252 горняка. На данный момент известно о 16 погибших и 18 пострадавших, 31 человек всё ещё находится под землёй.
Шахта принадлежит скандально известной компании "Арселормиттал Темиртау", и это далеко не первая крупная трагедия на её предприятиях. В ноябре прошлого года на шахте имени Ленина в Шахтинске при выбросе газа погибло пять рабочих. Летом этого года трагедия повторилась на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области, которая также унесла жизнь пяти горняков. Тогда же на шахте "Саранская" в Казахстане вспыхнул пожар, однако в ходе него обошлось без пострадавших. Аналогичные ЧП происходили неоднократно и ранее.