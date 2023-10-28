Число погибших на шахте в Казахстане выросло до 21, на место ЧП прибыл Токаев

В Казахстане количество погибших в результате аварии на шахте имени Костенко увеличилось до 21. Об этом сообщили в компании "Арселор Миттал Темиртау", которой принадлежит шахта. На место трагедии прибыл президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"На поверхность из 252 шахтёров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остаются 23 шахтёра. Тела 21 шахтёра обнаружены. Поисково-спасательные работы продолжаются", — сказано в сообщении.

На место трагедии в Карагандинскую область прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он приехал на шахту имени Костенко для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер. Как уточнили в пресс-службе казахстанского лидера, он встретился с семьями и родственниками погибших горняков, а также объявил 29 октября днём общенационального траура.





"Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии, и выразил соболезнования. Президент подчеркнул, что будут выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков, а также семьям пострадавших и погибших", — сказано в сообщении.