Число погибших на шахте в Казахстане выросло до 21, на место ЧП прибыл Токаев
В Казахстане количество погибших в результате аварии на шахте имени Костенко увеличилось до 21. Об этом сообщили в компании "Арселор Миттал Темиртау", которой принадлежит шахта. На место трагедии прибыл президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"На поверхность из 252 шахтёров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остаются 23 шахтёра. Тела 21 шахтёра обнаружены. Поисково-спасательные работы продолжаются", — сказано в сообщении.
На место трагедии в Карагандинскую область прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он приехал на шахту имени Костенко для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер. Как уточнили в пресс-службе казахстанского лидера, он встретился с семьями и родственниками погибших горняков, а также объявил 29 октября днём общенационального траура.
"Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии, и выразил соболезнования. Президент подчеркнул, что будут выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков, а также семьям пострадавших и погибших", — сказано в сообщении.
Напомним, взрыв на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области в Казахстане произошёл утром 28 октября. В момент трагедии там находилось 252 горняка. Изначально сообщалось, что погибли 11 человек, позже число жертв увеличилось до 16, а затем — до 20.
Это уже не первая крупная трагедия на предприятиях компании "Арселор Миттал Темиртау". В ноябре 2022 года на шахте имени Ленина в Шахтинске при выбросе газа погибло пять рабочих. Летом этого года трагедия случилась на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области. В результате погибли пять горняков. Тогда же на шахте "Саранская" в Казахстане был пожар, обошлось без пострадавших и жертв. Подобные инциденты ранее происходили неоднократно.
Wikipedia / Master lpc