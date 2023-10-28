Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Казахстане выросло до 20

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Казахстане выросло до 20. Об этом сообщило агентство Казинформ со ссылкой на Виктора Гафиулова — исполнительного директора компании "Арселор Миттал Темиртау", которой принадлежит предприятие.

По последним данным, на поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медпомощью. В настоящее время продолжаются поиски остальных шахтёров. Ранее была информация о 16 погибших в результате ЧП на шахте. Также известно, что власти Казахстана завершают оформление сделки с компанией "Арселор Миттал Темиртау" по передаче права собственности на предприятие в пользу государства.

Взрыв на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области в Казахстане произошёл сегодня утром. В момент трагедии там находилось 252 горняка.