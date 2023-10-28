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28 октября, 06:19

Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Казахстане выросло до 20

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Казахстане выросло до 20. Об этом сообщило агентство Казинформ со ссылкой на Виктора Гафиулова — исполнительного директора компании "Арселор Миттал Темиртау", которой принадлежит предприятие.

По последним данным, на поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медпомощью. В настоящее время продолжаются поиски остальных шахтёров. Ранее была информация о 16 погибших в результате ЧП на шахте. Также известно, что власти Казахстана завершают оформление сделки с компанией "Арселор Миттал Темиртау" по передаче права собственности на предприятие в пользу государства.

Токаев поручил прекратить сотрудничество с владельцем шахты после трагедии

Токаев поручил прекратить сотрудничество с владельцем шахты после трагедии

Взрыв на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области в Казахстане произошёл сегодня утром. В момент трагедии там находилось 252 горняка.

Шахта принадлежит скандально известной компании "Арселор Миттал Темиртау", и это далеко не первая крупная трагедия на её предприятиях. В ноябре прошлого года на шахте имени Ленина в Шахтинске при выбросе газа погибло пять рабочих. Летом этого года трагедия повторилась на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области, которая также унесла жизнь пяти горняков. Тогда же на шахте "Саранская" в Казахстане вспыхнул пожар, однако в ходе него обошлось без пострадавших. Аналогичные ЧП происходили неоднократно и ранее.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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