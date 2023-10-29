Взрыв раздался в районе Афипского НПЗ в Краснодарском крае
На Кубани в районе Афипского НПЗ раздался взрыв с последующим возгоранием
В районе Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края прозвучал сильный взрыв. Об этом телеграм-каналу SHOT сообщили очевидцы.
Жители сняли последствия взрыва в районе Афипского НПЗ в Краснодарском крае. Видео © VK / Подслушано Северский район
Всё произошло около 3:20 ночи. Перед хлопком жители слышали громкий звук, по предварительным данным, НПЗ мог атаковать беспилотник. Сейчас на территории завода наблюдается зарево. Информацию о происшествии подтвердили в региональном оперативном штабе.
"По информации ЕДДС Северского района, ночью с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ, которое оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса", — сообщили в оперштабе и уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал.
Причины происшествия пока не известны. Инфраструктура НПЗ значительных повреждений не получила.
В мае на Афипском НПЗ произошёл пожар после прилёта БПЛА, в результате происшествия никто не пострадал. Момент прилёта беспилотника попал на видео.