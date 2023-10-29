Момент взрыва в районе Афипского НПЗ в Краснодарском крае сняли на видео

На них видно, как в районе Афипского НПЗ раздаётся взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, НПЗ мог атаковать беспилотник. Официальная информация пока не поступала.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл в ночь на 29 октября. В районе Афипского НПЗ прозвучал сильный взрыв. Перед этим местные жители слышали громкий звук. В региональном оперштабе уточнили, что произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ, которое было оперативно ликвидировано службами завода. В результате ЧП никто не пострадал. Инфраструктура НПЗ значительных повреждений не получила.