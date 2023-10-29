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29 октября, 17:55

Пожар на ёмкостях с нефтью в Коми локализовали

МЧС: Пожарные локализовали возгорание на двух ёмкостях с нефтью в Коми

Пожар на двух ёмкостях с нефтью в Усинском районе Коми локализован. Как уточнили в региональном управлении МЧС, возгорание произошло в 11:30 мск — его тушили свыше 80 человек и 25 единиц техники. Предварительно, площадь пожара составила 360 квадратных метров.

Ликвидация пожара на ёмкостях с нефтью в Коми. Видео © Telegram / МЧС России

В телеграм-канале ведомство опубликовало видео, на котором огнеборцы задействуют пеноподъёмник. Тем временем Усинская прокуратура начала проверку по факту пожара, а региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

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Как сообщал Лайф, 29 октября в Коми под Усинском взорвался нефтяной резервуар. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич сообщала о том, что угрозы утечки и возможного загрязнения нет. В результате ЧП один человек погиб, ещё двое пострадали. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил техники безопасности подрядчиком. Во время пожара пламя с резервуара временного содержания нефтепродуктов перекинулось на соседний, который заполнен нефтью.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Никита Осипов
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