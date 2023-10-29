Пожар на ёмкостях с нефтью в Коми локализовали

Пожар на двух ёмкостях с нефтью в Усинском районе Коми локализован. Как уточнили в региональном управлении МЧС, возгорание произошло в 11:30 мск — его тушили свыше 80 человек и 25 единиц техники. Предварительно, площадь пожара составила 360 квадратных метров.