Пожар на ёмкостях с нефтью в Коми локализовали
МЧС: Пожарные локализовали возгорание на двух ёмкостях с нефтью в Коми
Пожар на двух ёмкостях с нефтью в Усинском районе Коми локализован. Как уточнили в региональном управлении МЧС, возгорание произошло в 11:30 мск — его тушили свыше 80 человек и 25 единиц техники. Предварительно, площадь пожара составила 360 квадратных метров.
Ликвидация пожара на ёмкостях с нефтью в Коми. Видео © Telegram / МЧС России
В телеграм-канале ведомство опубликовало видео, на котором огнеборцы задействуют пеноподъёмник. Тем временем Усинская прокуратура начала проверку по факту пожара, а региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
Как сообщал Лайф, 29 октября в Коми под Усинском взорвался нефтяной резервуар. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич сообщала о том, что угрозы утечки и возможного загрязнения нет. В результате ЧП один человек погиб, ещё двое пострадали. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил техники безопасности подрядчиком. Во время пожара пламя с резервуара временного содержания нефтепродуктов перекинулось на соседний, который заполнен нефтью.
Telegram / МЧС России