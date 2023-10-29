Украинский БПЛА повредил газовую установку на Афипском НПЗ в Краснодарском крае
SHOT: Дрон ВСУ повредил газовую установку на Афипском НПЗ в Краснодарском крае
Украинский беспилотник, который минувшей ночью атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, повредил установку совместной переработки углеводородного газа и газоконденсата. Как сообщает SHOT, после этого на предприятии возник пожар на площади пять квадратных метров.
Момент атаки БПЛА на Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, возгорание ликвидировали сотрудники завода. В момент атаки на территории предприятия находилось около 60 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл в ночь на 29 октября. В районе Афипского НПЗ прозвучал сильный взрыв. Перед этим местные жители слышали громкий звук. В региональном оперштабе уточнили, что произошло локальное возгорание на территории НПЗ, которое было оперативно ликвидировано.
Кадр из видео Telegram / SHOT