В Подмосковье ребёнок случайно подпалил кошачий корм и выпрыгнул в окно, испугавшись "пожара"

В Подмосковье шестилетний мальчик выпрыгнул из окна, испугавшись пожара, который сам же чуть не устроил. На земле без сознания его обнаружили проходящие мимо люди, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в Щёлкове. 28-летняя мать днём ненадолго оставила сына в их арендованной квартире. Тот решил сам разогреть еду и включил плиту. В какой-то момент детсадовец заметил, что оплавился пакетик с кормом для их кота, и сильно испугался. Он подумал, что сейчас начнётся пожар и, пытаясь спастись, выпрыгнул из окна второго этажа.

В результате падения ребёнок потерял сознание, скорую вызвали заметившие его прохожие. В итоге прибывшие медики госпитализировали его с сотрясением головного мозга и ушибом, а на место прибыли полицейские. Когда правоохранители попали в квартиру, газ на плите был всё ещё включён. Пожара, к счастью, не было.

Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, его жизни уже ничего не угрожает. Мать, кстати, до сих пор не может поверить в случившееся — говорит, что не понимает, как такое могло произойти, ведь маленький сын всё время находился с нею на связи.