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1 ноября, 07:11

Жуткое видео с висящей на балконе девочкой из Кисловодска появилось в Сети

На Ставрополье спасли маленькую девочку, которая повисла на балконе

В Кисловодске Ставропольского края маленькая девочка повисла на окне балкона. На опубликованном в Сети видео — то, как ребёнок ожидает помощи. Видно, что квартира находится на девятом этаже. Известно, что инцидент произошёл вчера.

На Ставрополье маленькая девочка повисла на балконе. Видео © VK / "Сарафанное радио КМВ ❖ПяТиГоРсК❖"

Благо, как пишут в социальных сетях, девочку всё же спасли. По всей видимости, теперь родителям ребёнка придётся объясняться с правоохранителями.

Семиклассница выпала из окна третьего этажа прямо во время урока в КБР

Семиклассница выпала из окна третьего этажа прямо во время урока в КБР

А в Нальчике ребёнок 2021 года рождения выпал из окна седьмого этажа. К сожалению, малыш погиб. Теперь в этой истории разбирается Следственный комитет.

Обложка ©

VK / "Сарафанное радио КМВ ❖ПяТиГоРсК❖"

Матвей Константинов
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