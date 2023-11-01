Жуткое видео с висящей на балконе девочкой из Кисловодска появилось в Сети
На Ставрополье спасли маленькую девочку, которая повисла на балконе
В Кисловодске Ставропольского края маленькая девочка повисла на окне балкона. На опубликованном в Сети видео — то, как ребёнок ожидает помощи. Видно, что квартира находится на девятом этаже. Известно, что инцидент произошёл вчера.
На Ставрополье маленькая девочка повисла на балконе. Видео © VK / "Сарафанное радио КМВ ❖ПяТиГоРсК❖"
Благо, как пишут в социальных сетях, девочку всё же спасли. По всей видимости, теперь родителям ребёнка придётся объясняться с правоохранителями.
А в Нальчике ребёнок 2021 года рождения выпал из окна седьмого этажа. К сожалению, малыш погиб. Теперь в этой истории разбирается Следственный комитет.
VK / "Сарафанное радио КМВ ❖ПяТиГоРсК❖"