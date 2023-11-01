Жуткое видео с висящей на балконе девочкой из Кисловодска появилось в Сети

В Кисловодске Ставропольского края маленькая девочка повисла на окне балкона. На опубликованном в Сети видео — то, как ребёнок ожидает помощи. Видно, что квартира находится на девятом этаже. Известно, что инцидент произошёл вчера.

На Ставрополье маленькая девочка повисла на балконе. Видео © VK / "Сарафанное радио КМВ ❖ПяТиГоРсК❖"

Благо, как пишут в социальных сетях, девочку всё же спасли. По всей видимости, теперь родителям ребёнка придётся объясняться с правоохранителями.