"То ли пожар, то ли смерч": В Подмосковье крупный пожар охватил склад

В городском округе Ленинский в Подмосковье горит склад на площади 2000 квадратных метров. Видео чёрного столба дыма публикует SHOT.

В Подмосковье горит склад на площади 2000 квадратных метров. Видео © SHOT

"В Подмосковье пожар ликвидируют 90 специалистов и 29 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет", — заявили в МЧС.

К данному времени пожар локализован.