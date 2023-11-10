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10 ноября, 05:28

"То ли пожар, то ли смерч": В Подмосковье крупный пожар охватил склад

В Подмосковье горит склад на площади 2000 квадратных метров

В городском округе Ленинский в Подмосковье горит склад на площади 2000 квадратных метров. Видео чёрного столба дыма публикует SHOT.

В Подмосковье горит склад на площади 2000 квадратных метров. Видео © SHOT

"В Подмосковье пожар ликвидируют 90 специалистов и 29 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет", заявили в МЧС.

К данному времени пожар локализован.

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А ранее крупный пожар произошёл в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ. Шесть находившихся в здании человек эвакуировались самостоятельно. Пожар частично обрушил кровлю торгового центра.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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