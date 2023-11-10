"То ли пожар, то ли смерч": В Подмосковье крупный пожар охватил склад
В Подмосковье горит склад на площади 2000 квадратных метров
В городском округе Ленинский в Подмосковье горит склад на площади 2000 квадратных метров. Видео чёрного столба дыма публикует SHOT.
В Подмосковье горит склад на площади 2000 квадратных метров. Видео © SHOT
"В Подмосковье пожар ликвидируют 90 специалистов и 29 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет", — заявили в МЧС.
К данному времени пожар локализован.
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А ранее крупный пожар произошёл в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ. Шесть находившихся в здании человек эвакуировались самостоятельно. Пожар частично обрушил кровлю торгового центра.