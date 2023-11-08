Апокалиптическое видео: В Техасе вспыхнул химзавод, людей призывают укрыться и выключить кондиционеры
Офис округа Сан-Хасинто: В Техасе вспыхнул пожар на химическом заводе
Пожар в штате Техас на химическом заводе в Шеперде. Обложка © X / @matttttt187 / @MattWallace888 / @rikinho_r
На химическом заводе в Шеперде (штат Техас) случился пожар. Об этом в соцсетях сообщает офис шерифа округа Сан-Хасинто.
Пожар в штате Техас на химическом заводе в Шеперде. Видео © X / @matttttt187 / @MattWallace888 / @rikinho_r
"Идёт эвакуация", — предупредили в офисе шерифа.
Полиция техасского Ливингстона обратилась к местным жителям через соцсети с просьбой укрыться и выключить системы кондиционирования. Из-за пожара перекрыт ряд дорог. Местные СМИ утверждают, что на заводе произошёл взрыв.
Ранее Лайф писал, что в Германии прогремело два мощных взрыва на химзаводе. Пострадали восемь пожарных.