Апокалиптическое видео: В Техасе вспыхнул химзавод, людей призывают укрыться и выключить кондиционеры

На химическом заводе в Шеперде (штат Техас) случился пожар. Об этом в соцсетях сообщает офис шерифа округа Сан-Хасинто.

Пожар в штате Техас на химическом заводе в Шеперде. Видео © X / @matttttt187 / @MattWallace888 / @rikinho_r

"Идёт эвакуация", — предупредили в офисе шерифа.

Полиция техасского Ливингстона обратилась к местным жителям через соцсети с просьбой укрыться и выключить системы кондиционирования. Из-за пожара перекрыт ряд дорог. Местные СМИ утверждают, что на заводе произошёл взрыв.