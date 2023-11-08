Регион

Уведомления отключены

8 ноября, 20:04

Апокалиптическое видео: В Техасе вспыхнул химзавод, людей призывают укрыться и выключить кондиционеры

Офис округа Сан-Хасинто: В Техасе вспыхнул пожар на химическом заводе

<p>Пожар в штате Техас на химическом заводе в Шеперде. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/matttttt187" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@matttttt187</a> / <a href="https://twitter.com/MattWallace888" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@MattWallace888</a> / <a href="https://twitter.com/rikinho_r" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@rikinho_r</a></p>

Пожар в штате Техас на химическом заводе в Шеперде. Обложка © X / @matttttt187 / @MattWallace888 / @rikinho_r

На химическом заводе в Шеперде (штат Техас) случился пожар. Об этом в соцсетях сообщает офис шерифа округа Сан-Хасинто.

Пожар в штате Техас на химическом заводе в Шеперде. Видео © X / @matttttt187 / @MattWallace888 / @rikinho_r

"Идёт эвакуация", — предупредили в офисе шерифа.

Полиция техасского Ливингстона обратилась к местным жителям через соцсети с просьбой укрыться и выключить системы кондиционирования. Из-за пожара перекрыт ряд дорог. Местные СМИ утверждают, что на заводе произошёл взрыв.

В США произошла третья за месяц катастрофа "в стиле Чернобыля"

В США произошла третья за месяц катастрофа "в стиле Чернобыля"

Ранее Лайф писал, что в Германии прогремело два мощных взрыва на химзаводе. Пострадали восемь пожарных.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров