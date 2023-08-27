В Германии прогремели два мощных взрыва на химзаводе

В Германии произошёл взрыв на химическом заводе в городе Кемпен. В результате инцидента пострадали восемь пожарных, пишет Bild.

Уточняется, что взрыв произошёл на предприятии BYK-Chemie. В одном из резервуаров возникла химическая реакция, после которой началось возгорание. Что стало причиной утечки химикатов, на данный момент неизвестно.

Пожарные приехали на вызов и приступили к ликвидации пламени. Однако в этот момент случился ещё один взрыв, в результате которого пострадали восемь человек. Пятеро из них смогли вернуться к работе, ещё трое обратились в больницу. Им назначено амбулаторное лечение.