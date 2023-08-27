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27 августа, 13:09

В Германии прогремели два мощных взрыва на химзаводе

Bild: Из-за взрыва на химзаводе в немецком Кемпене пострадали восемь пожарных

В Германии произошёл взрыв на химическом заводе в городе Кемпен. В результате инцидента пострадали восемь пожарных, пишет Bild.

Уточняется, что взрыв произошёл на предприятии BYK-Chemie. В одном из резервуаров возникла химическая реакция, после которой началось возгорание. Что стало причиной утечки химикатов, на данный момент неизвестно.

Число пострадавших от взрывов на АЗС в Румынии возросло до 58 человек

Число пострадавших от взрывов на АЗС в Румынии возросло до 58 человек

Пожарные приехали на вызов и приступили к ликвидации пламени. Однако в этот момент случился ещё один взрыв, в результате которого пострадали восемь человек. Пятеро из них смогли вернуться к работе, ещё трое обратились в больницу. Им назначено амбулаторное лечение.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Краснодарском крае во время тушения пожара в кафе "Гермес" пострадал сотрудник МЧС.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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