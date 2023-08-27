Число пострадавших от взрывов на АЗС в Румынии возросло до 58 человек

Число пострадавших в результате взрывов на заправке в румынской Креведии возросло до 58, из которых 39 — пожарные. Десять человек были госпитализированы с места ЧП в тяжёлом состоянии, сообщил местный телеканал Digi-24.

Находящиеся в критическом состоянии пациенты в кратчайшие сроки будут отправлены в больницы Бельгии и Италии. Поддержку Бухаресту согласились оказать также Норвегия и Австрия.

"Пожар удалось локализовать, поэтому опасность распространения огня на окрестности устранена. Оперативные бригады работают над ликвидацией последних очагов. На место происшествия прибыли десять специальных пожарных машин", — добавил телеканал.

Взрыв на АЗС в Румынии. Видео © X / StirileTVR

Жители близлежащих домов, расположенных в радиусе 700 метров от АЗС, эвакуированы. По словам премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, виновникам инцидента не удастся избежать наказания.

"Кто бы ни был признан виновным, он понесёт суровость закона, независимо от того, о ком мы говорим в данный момент", — заявил политик.