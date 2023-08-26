Мощный взрыв прогремел в столице Судана возле президентского дворца
В Судане произошёл мощный взрыв в столице Хартуме в районе президентского дворца
Сильный взрыв произошёл в столице Судана Хартуме в районе главного командования вооружённых сил и президентского дворца. Об этом сообщает "Аль-Джазира".
В Хартуме произошёл мощный взрыв. Видео © X / WakeepAr
По данным источника телеканала в армии страны, причиной взрыва стал пожар на складе авиационного топлива в аэропорту. При этом стоит отметить, что инцидент произошёл на фоне продолжающихся артиллерийских обстрелов и воздушных атак со стороны армии Судана по нескольким объектам Сил быстрого реагирования в центре столицы. Сильные взрывы также прогремели сегодня на севере Хартума и в Омдурмане, где погибло семь человек и ещё несколько получили ранения.
Очевидцы случившегося сняли последствия происшествия на видео. Кадры опубликованы в соцсети X (ранее Twitter). На них видно, как на десятки метров вверх поднялся столб из огня.
Напомним, с 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией, которые то затихают, то набирают обороты. 16 июля ситуация снова обострилась, когда спецназ обстрелял больницу с экс-президентом Омаром аль-Баширом.
X / WakeepAr