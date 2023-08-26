Мощный взрыв прогремел в столице Судана возле президентского дворца

По данным источника телеканала в армии страны, причиной взрыва стал пожар на складе авиационного топлива в аэропорту. При этом стоит отметить, что инцидент произошёл на фоне продолжающихся артиллерийских обстрелов и воздушных атак со стороны армии Судана по нескольким объектам Сил быстрого реагирования в центре столицы. Сильные взрывы также прогремели сегодня на севере Хартума и в Омдурмане, где погибло семь человек и ещё несколько получили ранения.