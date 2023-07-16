Спецназ Судана обстрелял больницу с экс-президентом аль-Баширом

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана нанесли несколько артиллерийских ударов по больнице в Омдурмане, где сейчас находится экс-президент государства Омар аль-Башир. Минимум пять человек получили ранения, сообщил телеканал Al Jazeera ("Аль-Джазира"), ссылаясь на медперсонал.

Среди пострадавших нет экс-президента и его сторонников, утверждает в то же время канал Al Hadath со ссылкой на свои источники. Официальных комментариев от сил спецназа пока что не было.