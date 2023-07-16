Спецназ Судана обстрелял больницу с экс-президентом аль-Баширом
Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана нанесли несколько артиллерийских ударов по больнице в Омдурмане, где сейчас находится экс-президент государства Омар аль-Башир. Минимум пять человек получили ранения, сообщил телеканал Al Jazeera ("Аль-Джазира"), ссылаясь на медперсонал.
Среди пострадавших нет экс-президента и его сторонников, утверждает в то же время канал Al Hadath со ссылкой на свои источники. Официальных комментариев от сил спецназа пока что не было.
Напомним, конфликт между регулярной армией Судана и спецназом длится с 15 апреля из-за попытки первой совершить госпереворот. Стороны заключали временное перемирие, чтобы оказать гумпомощь мирным гражданам, однако режим прекращения огня неоднократно нарушался. По последним данным, в результате столкновений погибло как минимум 866 мирных жителей. Россиян эвакуировали на родину. СБР Судана объявляли одностороннее перемирие в честь праздника Ид аль-адха. Армия республики поддержала это решение.
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