Эвакуированные из Судана россияне вернулись на родину

В Москву прибыло более 200 граждан России, СНГ и дружественных стран, которых эвакуировали из Судана на самолётах ВКС РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

Эвакуация граждан из Судана силами Минобороны РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Более 200 человек, эвакуированных из Республики Судан, прибыли в Москву. В эвакуации граждан были задействованы воздушные суда Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России", — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве указали, что по решению президента РФ из Судана эвакуировали сотрудников российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и членов их семей. Также среди эвакуированных российские граждане, представители стран СНГ и ряда дружественных государств, которые обратились за помощью.