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2 мая, 07:32

Эвакуированные из Судана россияне вернулись на родину

Минобороны РФ доставило в Москву эвакуированных граждан из Судана

В Москву прибыло более 200 граждан России, СНГ и дружественных стран, которых эвакуировали из Судана на самолётах ВКС РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

Эвакуация граждан из Судана силами Минобороны РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Более 200 человек, эвакуированных из Республики Судан, прибыли в Москву. В эвакуации граждан были задействованы воздушные суда Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России", — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве указали, что по решению президента РФ из Судана эвакуировали сотрудников российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и членов их семей. Также среди эвакуированных российские граждане, представители стран СНГ и ряда дружественных государств, которые обратились за помощью.

Саудовская Аравия эвакуировала десятки россиян из Судана военными кораблями

Саудовская Аравия эвакуировала десятки россиян из Судана военными кораблями

Ранее Лайф писал о том, что Министерство обороны эвакуирует из Судана более 200 человек.

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Telegram / Минобороны России

Илья Суриков
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