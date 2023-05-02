Минобороны России эвакуирует из Судана более 200 человек
МО РФ: Четыре самолёта Ил-76 эвакуируют из Судана в Россию более 200 человек
Министерство обороны эвакуирует из Судана более 200 человек. В их числе сотрудники российского посольства, представительств оборонного ведомства и члены их семей, россияне, граждане стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств.
Минобороны России эвакуирует из Судана более 200 человек. Видео © t.me / "Минобороны РФ"
"В эвакуации граждан задействованы воздушные суда Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Четыре самолёта Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России осуществляют доставку из Республики Судан в Российскую Федерацию более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузов", — сказано в сообщении ведомства.
Решение об эвакуации принято по поручению главы государства Владимира Путина, добавили в Министерстве обороны.
Напомним, конфликт между регулярной армией Судана и спецназом начался 15 апреля из-за попытки первых совершить госпереворот. Воздушное пространство африканского государства остаётся закрытым до 30 апреля. Россиян эвакуировали из горячих точек страны, разместив в здании посольства. Ранее Лайф также писал, что Саудовская Аравия эвакуировала десятки россиян из Судана военными кораблями.