Саудовская Аравия эвакуировала десятки россиян из Судана военными кораблями

Несколько десятков россиян эвакуированы военными кораблями из Судана силами Саудовской Аравии. Об этом рассказал пресс-секретарь Генерального консульства РФ в Джидде Руслан Усманов.

"Россияне не самостоятельно эвакуируются. Их вывозят военные корабли Саудовской Аравии. Они взяли на себя этот вопрос", — отметил он в беседе с ТАСС.

Дипломат уточнил, что россиян вывозят из порта Судана, а затем перевозят в Джидду на военно-морскую базу. Там их встречают представители РФ. На текущий момент таким образом приехало около 40 человек. Большинство из них уже покинули базу.