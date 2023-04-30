Саудовская Аравия эвакуировала десятки россиян из Судана военными кораблями
Несколько десятков россиян эвакуированы военными кораблями из Судана силами Саудовской Аравии. Об этом рассказал пресс-секретарь Генерального консульства РФ в Джидде Руслан Усманов.
"Россияне не самостоятельно эвакуируются. Их вывозят военные корабли Саудовской Аравии. Они взяли на себя этот вопрос", — отметил он в беседе с ТАСС.
Дипломат уточнил, что россиян вывозят из порта Судана, а затем перевозят в Джидду на военно-морскую базу. Там их встречают представители РФ. На текущий момент таким образом приехало около 40 человек. Большинство из них уже покинули базу.
Ранее Лайф писал о том, что около 40 россиян эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию, в числе которых несколько семей, сотрудники российской компании и работники ООН.
Напомним, конфликт между регулярной армией Судана и спецназом начался 15 апреля из-за попытки первых совершить госпереворот. Воздушное пространство африканского государства остаётся закрытым до 30 апреля. Россиян эвакуировали из горячих точек страны, разместив в здании посольства.
ТАСС / АР