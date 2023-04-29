КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

29 апреля, 16:14

Около 40 россиян были эвакуированы из Судана в Саудовскую Аравию

Около 40 россиян эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию, в числе которых несколько семей, сотрудники российской компании и работники ООН. Об этом сообщил генконсул России в Джидде Юсуп Абакаров.

Бои между правительственной армией Судана и спецназом (СБР) до сих пор не утихают. Из горячей точки в Джидду ежедневно прибывает на пароме и военных кораблях до 2000 человек, сказал дипломат.

"Несколько групп российских граждан на свой страх и риск прорвались из Хартума и других суданских городов в Порт-Судан. Позже на кораблях они были эвакуированы в Джидду, всего до 40 россиян", — сказал Абакаров РИА "Новости".

Генконсул уточнил, что среди эвакуированных есть несколько семей, большая группа сотрудников одной из российских компаний, а также представители ООН. Все граждане бесплатно получили саудовскую визу, также им предоставлено бесплатное двухдневное проживание в гостинице и питание.

Силы быстрого реагирования заявили о сбитом самолёте армии Судана

Силы быстрого реагирования заявили о сбитом самолёте армии Судана

Конфликт между регулярной армией Судана и спецназом начался 15 апреля из-за попытки первых совершить госпереворот. Воздушное пространство африканского государства остаётся закрытым до 30 апреля. Россиян эвакуировали из горячих точек страны, разместив в здании посольства. По данным Минздрава страны, с начала боёв погибло более 600 человек. Накануне армия и спецназ Судана согласились продлить гуманитарное перемирие на трое суток.

Обложка ©

t.me / OstashkoNews

Ирина Фальке
  • Новости
  • Судан
  • Происшествия
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров