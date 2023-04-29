Около 40 россиян были эвакуированы из Судана в Саудовскую Аравию
Около 40 россиян эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию, в числе которых несколько семей, сотрудники российской компании и работники ООН. Об этом сообщил генконсул России в Джидде Юсуп Абакаров.
Бои между правительственной армией Судана и спецназом (СБР) до сих пор не утихают. Из горячей точки в Джидду ежедневно прибывает на пароме и военных кораблях до 2000 человек, сказал дипломат.
"Несколько групп российских граждан на свой страх и риск прорвались из Хартума и других суданских городов в Порт-Судан. Позже на кораблях они были эвакуированы в Джидду, всего до 40 россиян", — сказал Абакаров РИА "Новости".
Генконсул уточнил, что среди эвакуированных есть несколько семей, большая группа сотрудников одной из российских компаний, а также представители ООН. Все граждане бесплатно получили саудовскую визу, также им предоставлено бесплатное двухдневное проживание в гостинице и питание.
Конфликт между регулярной армией Судана и спецназом начался 15 апреля из-за попытки первых совершить госпереворот. Воздушное пространство африканского государства остаётся закрытым до 30 апреля. Россиян эвакуировали из горячих точек страны, разместив в здании посольства. По данным Минздрава страны, с начала боёв погибло более 600 человек. Накануне армия и спецназ Судана согласились продлить гуманитарное перемирие на трое суток.
t.me / OstashkoNews