Около 40 россиян были эвакуированы из Судана в Саудовскую Аравию

Около 40 россиян эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию, в числе которых несколько семей, сотрудники российской компании и работники ООН. Об этом сообщил генконсул России в Джидде Юсуп Абакаров.

Бои между правительственной армией Судана и спецназом (СБР) до сих пор не утихают. Из горячей точки в Джидду ежедневно прибывает на пароме и военных кораблях до 2000 человек, сказал дипломат.

"Несколько групп российских граждан на свой страх и риск прорвались из Хартума и других суданских городов в Порт-Судан. Позже на кораблях они были эвакуированы в Джидду, всего до 40 россиян", — сказал Абакаров РИА "Новости".