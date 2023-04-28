КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 21:12

Армия и спецназ Судана согласились продлить гуманитарное перемирие на трое суток

Вооружённые силы Судана согласились продлить ещё на 72 часа срок действия режима прекращения огня в гуманитарных целях. Об этом сообщил официальный представитель ВС.

"Командование ВС дало согласие на продление перемирия на дополнительные 72 часа, которые начнут отсчёт с момента окончания действующего режима прекращения огня", сказано в заявлении, опубликованном на странице армии страны в соцсетях.

Число погибших в результате столкновений в Судане достигло 420

Число погибших в результате столкновений в Судане достигло 420

Вслед за этим продлить перемирие согласилась и противоборствующая сторона — Силы быстрого реагирования Судана.

Напомним, конфликт между регулярной армией Судана и спецназом начался 15 апреля из-за попытки первых совершить госпереворот. 21 апреля ВС страны объявили о трёхдневном перемирии по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам. Тем временем воздушное пространство африканского государства останется закрытым до 30 апреля. Россиян уже эвакуировали из горячих точек страны, разместив в здании посольства.

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ТАСС / AP

Юлия Коновалова
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