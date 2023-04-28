Армия и спецназ Судана согласились продлить гуманитарное перемирие на трое суток
Вооружённые силы Судана согласились продлить ещё на 72 часа срок действия режима прекращения огня в гуманитарных целях. Об этом сообщил официальный представитель ВС.
"Командование ВС дало согласие на продление перемирия на дополнительные 72 часа, которые начнут отсчёт с момента окончания действующего режима прекращения огня", — сказано в заявлении, опубликованном на странице армии страны в соцсетях.
Вслед за этим продлить перемирие согласилась и противоборствующая сторона — Силы быстрого реагирования Судана.
Напомним, конфликт между регулярной армией Судана и спецназом начался 15 апреля из-за попытки первых совершить госпереворот. 21 апреля ВС страны объявили о трёхдневном перемирии по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам. Тем временем воздушное пространство африканского государства останется закрытым до 30 апреля. Россиян уже эвакуировали из горячих точек страны, разместив в здании посольства.
ТАСС / AP