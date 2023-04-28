Армия и спецназ Судана согласились продлить гуманитарное перемирие на трое суток

Вооружённые силы Судана согласились продлить ещё на 72 часа срок действия режима прекращения огня в гуманитарных целях. Об этом сообщил официальный представитель ВС.

"Командование ВС дало согласие на продление перемирия на дополнительные 72 часа, которые начнут отсчёт с момента окончания действующего режима прекращения огня", — сказано в заявлении, опубликованном на странице армии страны в соцсетях.