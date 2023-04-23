КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 18:34

Число погибших в результате столкновений в Судане достигло 420

Число погибших в результате столкновений между ВС Судана и силами быстрого реагирования увеличилось до 420, раненых — до 3,7 тысячи. Об этом пишет телеканал Al Arabiya со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, столкновения между регулярной армией Судана и спецназом начались 15 апреля в связи с попыткой первых совершить госпереворот. 21 апреля ВС страны объявили о трёхдневном перемирии по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам. Тем временем воздушное пространство африканского государства останется закрытым до 30 апреля. Эвакуированных из горячих точек россиян разместили в Посольстве РФ, а Германия решила привлечь к вывозу своих граждан военнослужащих Бундесвера.

Папа римский призвал прекратить боевые действия в Судане

Папа римский призвал прекратить боевые действия в Судане

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ТАСС / ЕРА / STRINGER

Матвей Константинов
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