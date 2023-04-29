Силы быстрого реагирования заявили о сбитом самолёте армии Судана
Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана заявили, что сбили военный самолёт армии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
"Боевой самолёт суданской армии МиГ был сбит в небе над Омдурманом", — утверждает представитель спецназа.
Комментариев от армии пока не поступало. А телеканал Al Hadath сообщает об ожесточённых столкновениях в Аль-Халфайе, пригороде Хартума. Армия попросила местных жителей оставаться в своих домах и не выходить на улицу.
Конфликт между регулярной армией Судана и спецназом начался 15 апреля из-за попытки первых совершить госпереворот. Воздушное пространство африканского государства остаётся закрытым до 30 апреля. Россиян эвакуировали из горячих точек страны, разместив в здании посольства. По данным Минздрава страны, с начала боёв погибло более 600 человек. Накануне армия и спецназ Судана согласились продлить гуманитарное перемирие на трое суток.
Sudan Sovereignty Council Press Office / Handout / Anadolu Agency via Getty Images