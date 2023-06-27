СБР Судана объявили одностороннее перемирие в честь праздника
Лидер Сил быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммад Хамдан Дагло объявил одностороннее перемирие на период праздника Ид аль-адха. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Одностороннее перемирие продолжит действовать во вторник и среду, однако не будет касаться случаев самообороны. Ответных заявлений по этой теме со стороны Вооружённых сил Судана пока не было.
Напомним, конфликт между регулярной армией Судана и спецназом начался 15 апреля из-за попытки первой совершить госпереворот. Стороны заключали временное перемирие, чтобы оказать гуманитарную помощь гражданам страны, однако режим прекращения огня неоднократно нарушался. По последним данным, в результате столкновений погибли как минимум 866 мирных жителей. Россиян эвакуировали на родину.
ТАСС / AP