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27 июня, 01:02

СБР Судана объявили одностороннее перемирие в честь праздника

Лидер Сил быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммад Хамдан Дагло объявил одностороннее перемирие на период праздника Ид аль-адха. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Одностороннее перемирие продолжит действовать во вторник и среду, однако не будет касаться случаев самообороны. Ответных заявлений по этой теме со стороны Вооружённых сил Судана пока не было.

Спецназ Судана сбил истребитель, принадлежащий армии страны

Спецназ Судана сбил истребитель, принадлежащий армии страны

Напомним, конфликт между регулярной армией Судана и спецназом начался 15 апреля из-за попытки первой совершить госпереворот. Стороны заключали временное перемирие, чтобы оказать гуманитарную помощь гражданам страны, однако режим прекращения огня неоднократно нарушался. По последним данным, в результате столкновений погибли как минимум 866 мирных жителей. Россиян эвакуировали на родину.

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ТАСС / AP

Лариса Сафронова
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