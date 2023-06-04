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4 июня, 09:19

Спецназ Судана сбил истребитель, принадлежащий армии страны

Суданский спецназ сообщил об атаке армии в Хартуме и сбитом МиГе противника

Армия Судана атаковала с воздуха позиции сил быстрого реагирования (спецназа) вблизи города Бахри в провинции Хартум, последним удалось сбить военный самолёт противника. Об этом рассказали представители спецназа.

"Силы быстрого реагирования сбили в воскресенье утром самолёт марки МиГ, принадлежавший сторонникам прежнего режима (вооружённым силам Судана. — Прим. Лайфа). Сегодня утром самолёты противника нанесли удар по позициям наших войск в районе Бахри", — говорится в их сообщении в "Твиттере".

Там же говорится, что жертвами атаки стали несколько сотрудников спецназа, но их точное число не называется. В армии Судана информацию не прокомментировали.

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Напомним, конфликт между регулярной армией Судана и спецназом начался 15 апреля из-за попытки первой совершить госпереворот. Стороны заключали временное перемирие, чтобы оказать гуманитарную помощь гражданам страны, однако режим прекращения огня неоднократно нарушался. По последним данным, в результате столкновений погибли как минимум 866 мирных жителей. Россиян эвакуировали на родину.

Обложка ©

Getty Images / Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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