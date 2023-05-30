Армия и спецназ Судана согласились продлить перемирие ещё на пять дней
Стороны конфликта в Судане — армия страны и силы быстрого реагирования (спецназ) — договорились продлить гуманитарное перемирие ещё на пять дней. Об этом сообщают США и Саудовская Аравия в совместном заявлении.
Страны поприветствовали договорённости, которые были подписаны 20 мая. За время действия перемирия режим прекращения огня неоднократно нарушался. Однако он уже позволил оказать гуманитарную помощь примерно двум миллионам жителей Судана.
Напомним, конфликт между регулярной армией Судана и спецназом начался 15 апреля из-за попытки первой совершить госпереворот. Россиян эвакуировали на родину, также с ними прибыли граждане Украины.
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