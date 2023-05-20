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20 мая, 20:54

Стороны конфликта в Судане согласились на гуманитарное перемирие

Al Arabiya: Стороны конфликта в Судане договорились на недельное перемирие

Между суданской армией и силами быстрого реагирования — спецназом страны — достигнута договорённость о гуманитарном перемирии на семь дней. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации СМИ, соглашение о гуманитарном перемирии подписано в городе Джидда. Договорённость между армией и спецназом вступит в силу через 48 часов после подписания.

Al-Hadath: Армия Судана и спецназ подписали в Джидде предварительное соглашение

Al-Hadath: Армия Судана и спецназ подписали в Джидде предварительное соглашение

Напомним, конфликт между регулярной армией Судана и спецназом начался 15 апреля из-за попытки первой совершить госпереворот. Россиян эвакуировали на родину, также с ними прибыли граждане Украины.

Обложка ©

Flickr / UNDP Sudan

Арина Родионова
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