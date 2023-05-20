Стороны конфликта в Судане согласились на гуманитарное перемирие

Между суданской армией и силами быстрого реагирования — спецназом страны — достигнута договорённость о гуманитарном перемирии на семь дней. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации СМИ, соглашение о гуманитарном перемирии подписано в городе Джидда. Договорённость между армией и спецназом вступит в силу через 48 часов после подписания.