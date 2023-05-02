Среди эвакуированных из Судана в Россию прибыли граждане Украины
Посол РФ Черновол: Среди эвакуированных из Судана есть граждане Украины
Среди эвакуированных самолётами ВКС России из Судана есть граждане Украины. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол РФ в республике Андрей Черновол.
"Среди них (эвакуированных граждан. — Прим. Лайфа) есть и граждане Украины. Было достаточно много граждан из разных стран", — сказал он.
Черновол также сообщил, что сотрудники диппредставительства России в Судане остались в республике практически в полном составе и продолжают работу.
Напомним, сегодня ночью Минобороны РФ отправило самолёты для эвакуации из Судана более 200 человек. За сотрудниками российского посольства, представительств оборонного ведомства и членами их семей, россиянами, гражданами стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств прилетали четыре воздушных судна Ил-76. Эвакуированных граждан из Судана доставили в Москву спустя шесть часов.
Telegram / Минобороны России