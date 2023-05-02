КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 09:04

Среди эвакуированных из Судана в Россию прибыли граждане Украины

Посол РФ Черновол: Среди эвакуированных из Судана есть граждане Украины

Среди эвакуированных самолётами ВКС России из Судана есть граждане Украины. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол РФ в республике Андрей Черновол.

"Среди них (эвакуированных граждан. — Прим. Лайфа) есть и граждане Украины. Было достаточно много граждан из разных стран", — сказал он.

Черновол также сообщил, что сотрудники диппредставительства России в Судане остались в республике практически в полном составе и продолжают работу.

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Силы быстрого реагирования заявили о сбитом самолёте армии Судана

Напомним, сегодня ночью Минобороны РФ отправило самолёты для эвакуации из Судана более 200 человек. За сотрудниками российского посольства, представительств оборонного ведомства и членами их семей, россиянами, гражданами стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств прилетали четыре воздушных судна Ил-76. Эвакуированных граждан из Судана доставили в Москву спустя шесть часов.

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Telegram / Минобороны России

Светлана Оперук
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