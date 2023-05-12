Al-Hadath: Армия Судана и спецназ подписали в Джидде предварительное соглашение
Армия Судана и Силы быстрого реагирования (спецназ) подписали предварительное первоначальное соглашение в саудовском городе Джидда. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.
В соглашении стороны подтвердили твёрдую приверженность суверенитету Судана и его территориальной целостности.
Лайф напоминает, что конфликт между регулярной армией Судана и спецназом начался 15 апреля из-за попытки первой совершить госпереворот. Россияне были эвакуированы на родину, с ними прибыли граждане Украины. Минздрав Судана сообщил, что с начала боёв погибло более 600 человек.
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