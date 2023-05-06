ОАЭ совместно с ВОЗ направили в Судан первую партию гуманитарной помощи

Объединённые Арабские Эмираты совместно с Всемирной организацией здравоохранения отправили первую партию гуманитарной помощи Судану. Самолёт с 30 тоннами груза на общую сумму более 400 тыс. долларов вылетел утром 5 мая, передаёт агентство WAM.

В составе гумпомощи в Судан поступили предметы первой необходимости, а также оборудование для экстренной хирургии и лекарственные препараты для лечения 165 тыс. человек. Это особенно важно с учётом того, что медучреждения страны заявляли о нехватке основных медикаментов.

Кроме того, ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о совместной инициативе по поддержке народа Судана. Пакет помощи включает в себя депозит в размере 500 млн долларов. Ещё 2,5 млрд будет направлено ​​на поддержку мирного населения в виде продуктов питания, лекарств и топливных деривативов.