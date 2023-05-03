Армия Судана согласилась на семидневное гуманитарное перемирие в стране

Суданская армия объявила о согласии соблюдать режим прекращения огня с отрядами сил быстрого реагирования (спецназ) в течение ближайших семи дней. Об этом сообщил телеканал Sky News – Arabia.

Продление перемирия на неделю было одобрено в ответ на инициативу Межправительственной организации по развитию (ИГАД).