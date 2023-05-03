Армия Судана согласилась на семидневное гуманитарное перемирие в стране
Суданская армия объявила о согласии соблюдать режим прекращения огня с отрядами сил быстрого реагирования (спецназ) в течение ближайших семи дней. Об этом сообщил телеканал Sky News – Arabia.
Продление перемирия на неделю было одобрено в ответ на инициативу Межправительственной организации по развитию (ИГАД).
Напомним, конфликт между регулярной армией Судана и спецназом начался 15 апреля из-за попытки первых совершить госпереворот. Россиян вывезли из горячих точек страны, разместив в здании посольства. По данным Минздрава Судана, с начала боёв погибло более 600 человек.
Flickr / TOSCO DIAZ