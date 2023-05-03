КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 20:55

Армия Судана согласилась на семидневное гуманитарное перемирие в стране

Суданская армия объявила о согласии соблюдать режим прекращения огня с отрядами сил быстрого реагирования (спецназ) в течение ближайших семи дней. Об этом сообщил телеканал Sky News – Arabia.

Продление перемирия на неделю было одобрено в ответ на инициативу Межправительственной организации по развитию (ИГАД).

Эвакуированные из Судана россияне вернулись на родину

Эвакуированные из Судана россияне вернулись на родину

Напомним, конфликт между регулярной армией Судана и спецназом начался 15 апреля из-за попытки первых совершить госпереворот. Россиян вывезли из горячих точек страны, разместив в здании посольства. По данным Минздрава Судана, с начала боёв погибло более 600 человек.

Обложка ©

Flickr / TOSCO DIAZ

Юлия Коновалова
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