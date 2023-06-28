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27 июня, 21:38

Армия Судана поддержала спецназ и остановит огонь в первый день праздника

Армия Судана прекратит огонь в первый день праздника Ид аль-Адха

Командующий армией Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что вооружённые силы прекратят огонь 28 июня — в первый день праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

"Армия объявляет о прекращении огня... в первый день Ид аль-Адха", — передают его слова арабские СМИ.

А ранее представитель противоборствующей стороны, лидер Сил быстрого реагирования Судана Мухаммад Хамдан Дагло, объявил одностороннее перемирие на период праздника Ид аль-Адха. Оно продолжит действовать во вторник и среду, однако не будет касаться случаев самообороны.

Спецназ Судана сбил истребитель, принадлежащий армии страны

Спецназ Судана сбил истребитель, принадлежащий армии страны

Лайф напоминает, что конфликт между регулярной армией Судана и спецназом длится с 15 апреля из-за попытки первой совершить госпереворот. Стороны заключали временное перемирие, чтобы оказать гуманитарную помощь гражданам страны, однако режим прекращения огня неоднократно нарушался. По последним данным, в результате столкновений погибли как минимум 866 мирных жителей. Россиян эвакуировали на родину.

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Лариса Сафронова
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