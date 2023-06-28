Армия Судана поддержала спецназ и остановит огонь в первый день праздника

Командующий армией Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что вооружённые силы прекратят огонь 28 июня — в первый день праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

"Армия объявляет о прекращении огня... в первый день Ид аль-Адха", — передают его слова арабские СМИ.

А ранее представитель противоборствующей стороны, лидер Сил быстрого реагирования Судана Мухаммад Хамдан Дагло, объявил одностороннее перемирие на период праздника Ид аль-Адха. Оно продолжит действовать во вторник и среду, однако не будет касаться случаев самообороны.