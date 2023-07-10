Судан продлил закрытие воздушного пространства страны до 31 июля
Управление гражданской авиации Судана продлило ограничения на полёты в небе над страной до 31 июля. Об этом информирует Al Arabia со ссылкой на международный аэропорт Хартума.
Запрет не касается гуманитарных и эвакуационных рейсов. Ограничения на полёты были введены ещё 22 апреля из-за нестабильной ситуации.
Напомним, противостояние между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) началось 15 апреля из-за попытки первой совершить госпереворот. Стороны заключали временное перемирие, чтобы оказать гуманитарную помощь гражданам страны, но режим прекращения огня уже много раз нарушался. Россиян эвакуировали на родину. Недавно СБР Судана объявили одностороннее перемирие в честь праздника Ид аль-адха. Армия республики поддержала это решение.
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