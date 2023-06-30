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30 июня, 09:18

Судан попросил помощи России для урегулирования гражданского конфликта

Делегация Судана на встрече с Лавровым попросила помощи в разрешении конфликта

Делегация Судана в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым попросила помощи России для урегулирования гражданского конфликта. Такое заявление сделал замглавы переходного Суверенного совета республики Малик Агар на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

"Мы попросили помощи России в прекращении суданской войны. Мы также ознакомили министра иностранных дел с дорожной картой по урегулированию суданского кризиса", — сказал он по итогам визита в Москву.

По его словам, Судан рассматривает РФ как дружественную страну. Агар также попросил оказать содействие в экономическом и стратегическом плане.

Спецназ Судана сбил истребитель, принадлежащий армии страны

Спецназ Судана сбил истребитель, принадлежащий армии страны

Напомним, конфликт между регулярной армией Судана и спецназом длится с 15 апреля из-за попытки первой совершить госпереворот. Стороны заключали временное перемирие, чтобы оказать гуманитарную помощь гражданам страны, однако режим прекращения огня неоднократно нарушался. По последним данным, в результате столкновений погибло как минимум 866 мирных жителей. Россиян эвакуировали на родину. А ранее СБР Судана объявили одностороннее перемирие в честь праздника Ид аль-адха. Армия республики поддержала это решение.

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ТАСС / AP

Светлана Оперук
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