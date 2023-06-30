Судан попросил помощи России для урегулирования гражданского конфликта

Делегация Судана в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым попросила помощи России для урегулирования гражданского конфликта. Такое заявление сделал замглавы переходного Суверенного совета республики Малик Агар на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

"Мы попросили помощи России в прекращении суданской войны. Мы также ознакомили министра иностранных дел с дорожной картой по урегулированию суданского кризиса", — сказал он по итогам визита в Москву.