Группу российских граждан и дипломатов эвакуировали из Судана из-за боёв

МИД РФ эвакуировал из Судана часть российских дипломатов, а также обратившихся за содействием в возращении на родину граждан страны на фоне продолжающихся в стране боестолкновений. В министерстве пояснили, что работа посольства России в Порт-Судане продолжается в штатном режиме.

"В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлён вывоз из города Порт-Судан части сотрудников переведённого из Хартума роспосольства, а также российских граждан и членов семей, обратившихся за содействием в возвращении на Родину", — проинформировал российский МИД.