Группу российских граждан и дипломатов эвакуировали из Судана из-за боёв
МИД: Россия эвакуировала часть дипломатов из Судана, посольство работает штатно
МИД РФ эвакуировал из Судана часть российских дипломатов, а также обратившихся за содействием в возращении на родину граждан страны на фоне продолжающихся в стране боестолкновений. В министерстве пояснили, что работа посольства России в Порт-Судане продолжается в штатном режиме.
"В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлён вывоз из города Порт-Судан части сотрудников переведённого из Хартума роспосольства, а также российских граждан и членов семей, обратившихся за содействием в возвращении на Родину", — проинформировал российский МИД.
С 15 апреля в Судане идут бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией, которые то затихают, то набирают обороты. 16 июля ситуация снова обострилась, когда спецназ обстрелял больницу с экс-президентом аль-Баширом. А накануне стало известно, что Россия перевела посольство в Судане из Хартума в Порт-Судан из-за новых боестолкновений в столице страны.
ТАСС / EPA / STRINGER