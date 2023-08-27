В Румынии взорвалась АЗС, есть погибший

В Румынии один человек погиб и более 30 пострадали в результате двух взрывов на заправке сжиженного нефтяного газа. Об этом журналистам сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел страны.

Два взрыва прогремели на АЗС в Румынии, один человек погиб, более 30 пострадали. Видео © SHOT

Это произошло в городе Креведия недалеко от Бухареста. Первый резервуар с газом взорвался в восьмом часу вечера. По предварительным данным, тогда-то и погиб один из пострадавших. Были эвакуированы все, кто находился в радиусе 300 метров от заправки.

Около девяти часов вечера огонь перекинулся на другую цистерну с газом, и случился второй взрыв. В результате 26 пожарных получили ожоги, состояние одного из них тяжёлое. Граждан стали эвакуировать уже в радиусе 700 метров — всего около трёх тысяч человек. Позднее, по данным СМИ, произошли ещё два взрыва. На данный момент известно о 46 пострадавших.

Борьба с огнём продолжается. Представитель ведомства отметил, что сохраняется риск взрыва: на заправке была ещё одна цистерна с газом, но она стояла на расстоянии от первых двух. На место происшествия прибыл глава МВД Румынии Кэтэлин Предою.