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6 ноября, 23:35

Кровля горящего ТЦ в Улан-Удэ частично обрушилась, горит верхний этаж

МЧС: Пожар частично обрушил кровлю торгового центра в Улан-Удэ

Кровля торгового центра в столице Бурятии частично обрушилась в результате крупного пожара, сообщили в МЧС России. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что пламя уже перебралось с крыши на верхние этажи здания.

Пожарные тушат пылающий ТЦ с обрушившейся кровлей в Улан-Удэ. Видео © t.me / МЧС России

По сведениям министерства, в тушении пожара задействовано 73 человека и 22 единицы техники. Некоторые из них сражаются с пламенем на крыше торгового центра с автолестниц, тогда как другие через выбитые окна поливают водой внутренние помещения.

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Напомним, что ТЦ "Гвоздь" вспыхнул в Улан-Удэ в ночь на 7 ноября. По предварительным данным, пострадавших нет. Шесть находившихся в здании человек эвакуировались самостоятельно.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Илья Пушкарев
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