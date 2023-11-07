Кровля горящего ТЦ в Улан-Удэ частично обрушилась, горит верхний этаж

Кровля торгового центра в столице Бурятии частично обрушилась в результате крупного пожара, сообщили в МЧС России. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что пламя уже перебралось с крыши на верхние этажи здания.

Пожарные тушат пылающий ТЦ с обрушившейся кровлей в Улан-Удэ. Видео © t.me / МЧС России

По сведениям министерства, в тушении пожара задействовано 73 человека и 22 единицы техники. Некоторые из них сражаются с пламенем на крыше торгового центра с автолестниц, тогда как другие через выбитые окна поливают водой внутренние помещения.