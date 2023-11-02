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2 ноября, 06:30

Под Челябинском при пожаре на ферме погибли один человек, 250 свиней и 10 телят

В Челябинской области пожар охватил животноводческую ферму. В результате ЧП погибли один человек, десять телят и 250 свиней. Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, инцидент произошёл в посёлке Ближний Агаповского муниципального района.

Пожар на ферме в Челябинской области. Видео © t.me / mchsinfo

"Произошло возгорание в бытовом помещении здания частной животноводческой фермы: над электроплиткой оставили сушиться вещи. При разборе пожара обнаружен погибший мужчина… Также погибло 250 голов свиней и 10 телят", — отметили в ведомстве.

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Более 40 животных погибли в результате пожара в контактном зоопарке в Саратове

В МЧС уточнили, что погибший являлся работником фермы. Ещё один работник обратился за медпомощью с признаками отравления продуктами горения.

Ранее сообщалось, что мощный пожар произошёл в селе Ясное в Приморском крае. В результате ЧП погибли один человек и около 700 овец.

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На Кубани крупный пожар охватил склады с кормом для животных

Обложка ©

t.me / mchsinfo

Иван Косицын
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