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1 ноября, 15:11

На Кубани крупный пожар охватил склады с кормом для животных

На Кубани горит склад на площади 3,5 тысячи кв. метров

Крупный пожар охватил склад с кормом для животных в посёлке Степной Краснодарского края, горят помещения площадью 3,5 тысячи кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Крупный пожар охватил склад в посёлке Степной Краснодарского края. Видео © МЧС РФ

"В посёлке Степной горит склад на площади 3500 квадратных метров. В тушении задействованы 45 специалистов и 14 единиц техники. Проводится наращивание группировки", — говорится в сообщении ведомства.

По последней информации, пожар локализован на площади 5000 квадратных метров.

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А ранее, 29 октября, в Коми под Усинском взорвался нефтяной резервуар. В результате ЧП один человек погиб, ещё двое пострадали. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил техники безопасности подрядчиком. Во время пожара пламя с резервуара временного содержания нефтепродуктов перекинулось на соседний, который заполнен нефтью. Усинская прокуратура начала проверку по факту пожара, а региональное управление СК возбудило уголовное дело.

Александра Вишнякова
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