На Кубани крупный пожар охватил склады с кормом для животных
На Кубани горит склад на площади 3,5 тысячи кв. метров
Крупный пожар охватил склад с кормом для животных в посёлке Степной Краснодарского края, горят помещения площадью 3,5 тысячи кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Крупный пожар охватил склад в посёлке Степной Краснодарского края. Видео © МЧС РФ
"В посёлке Степной горит склад на площади 3500 квадратных метров. В тушении задействованы 45 специалистов и 14 единиц техники. Проводится наращивание группировки", — говорится в сообщении ведомства.
По последней информации, пожар локализован на площади 5000 квадратных метров.
А ранее, 29 октября, в Коми под Усинском взорвался нефтяной резервуар. В результате ЧП один человек погиб, ещё двое пострадали. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил техники безопасности подрядчиком. Во время пожара пламя с резервуара временного содержания нефтепродуктов перекинулось на соседний, который заполнен нефтью. Усинская прокуратура начала проверку по факту пожара, а региональное управление СК возбудило уголовное дело.