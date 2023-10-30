Магазин вейпов и кальянов загорелся в Москве

В Москве вспыхнул пожар в магазине, торгующем вейпами и кальянами. К месту ЧП направляются экстренные службы. О пострадавших не сообщалось. SHOT публикует кадры возгорания.

В Москве горит магазин вейпов. Фото © t.me / SHOT

Магазин расположен на улице Ладожской. Судя по кадрам, дым охватил все помещения и вырывается наружу. Рядом с торговой точкой находятся кофейня и жилой дом. В настоящий момент возгорание локализовано.