МЧС: Торговый центр на площади 10 тысяч квадратов полыхает в Улан-Удэ
Торговый центр "Гвоздь" в Улан-Удэ загорелся в ночь на 7 ноября. По данным МЧС России, огонь охватил кровлю здания на площади 10 тысяч квадратных метров.
Полыхающая кровля ТЦ в Улан-Удэ. Видео © t.me / SHOT
По информации министерства, с пламенем борются 59 пожарных и 18 единиц техники. В момент возгорания в ТЦ находились шесть человек, которые покинули здание самостоятельно. По предварительным данным, пострадавших нет. На опубликованных кадрах видно, что огнеборцы используют автолестницы для локализации пожара, который уже уничтожил главную вывеску торгового центра.
Работа пожарных на месте возгорания ТЦ в Улан-Удэ. Видео © t.me / МЧС России
А днём ранее в Татарстане загорелся склад с фасовочными упаковками для корма животных. Пламя распространилось на площадь 2200 квадратных метров.
t.me / МЧС России