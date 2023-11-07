МЧС: Торговый центр на площади 10 тысяч квадратов полыхает в Улан-Удэ

Торговый центр "Гвоздь" в Улан-Удэ загорелся в ночь на 7 ноября. По данным МЧС России, огонь охватил кровлю здания на площади 10 тысяч квадратных метров.

По информации министерства, с пламенем борются 59 пожарных и 18 единиц техники. В момент возгорания в ТЦ находились шесть человек, которые покинули здание самостоятельно. По предварительным данным, пострадавших нет. На опубликованных кадрах видно, что огнеборцы используют автолестницы для локализации пожара, который уже уничтожил главную вывеску торгового центра.