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7 ноября, 04:01

Мать и пятеро детей сгорели заживо в автомобиле в Турции

Yeni Akit: В Турции мать и пятеро детей сгорели заживо в перевернувшейся машине

<p>ДТП в турецком Сиирте унесло жизни шестерых человек. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/Malatyayenigunn/status/1721679880478171360/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yenigün Malatya</a></p>

ДТП в турецком Сиирте унесло жизни шестерых человек. Обложка © X / Yenigün Malatya

Пятеро детей скончались в результате дорожно-транспортного происшествия в турецком Сиирте. Жертвой аварии стала и мать малышей, тогда как находившийся за рулём отец отделался лишь травмами. Подробности смертельного инцидента озвучила местная газета Yeni Akit.

"В результате пожара, вспыхнувшего в перевернувшемся автомобиле в районе Курталан города Сиирт, мать и пятеро детей сгорели заживо, а отец, который был водителем, получил ранения", — отметили в издании.

ДТП в турецком Сиирте унесло жизни шестерых человек. Фото © X / Diyarbakır Emek Gazetesi

ДТП в турецком Сиирте унесло жизни шестерых человек. Фото © X / Diyarbakır Emek Gazetesi

По данным журналистов, к месту трагедии были отправлены пожарные расчёты, однако огнеборцы не успели спасти пассажиров легковушки. В деталях произошедшего разбирается полиция.

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Илья Пушкарев
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