Мать и пятеро детей сгорели заживо в автомобиле в Турции
Yeni Akit: В Турции мать и пятеро детей сгорели заживо в перевернувшейся машине
ДТП в турецком Сиирте унесло жизни шестерых человек. Обложка © X / Yenigün Malatya
Пятеро детей скончались в результате дорожно-транспортного происшествия в турецком Сиирте. Жертвой аварии стала и мать малышей, тогда как находившийся за рулём отец отделался лишь травмами. Подробности смертельного инцидента озвучила местная газета Yeni Akit.
"В результате пожара, вспыхнувшего в перевернувшемся автомобиле в районе Курталан города Сиирт, мать и пятеро детей сгорели заживо, а отец, который был водителем, получил ранения", — отметили в издании.
ДТП в турецком Сиирте унесло жизни шестерых человек. Фото © X / Diyarbakır Emek Gazetesi
По данным журналистов, к месту трагедии были отправлены пожарные расчёты, однако огнеборцы не успели спасти пассажиров легковушки. В деталях произошедшего разбирается полиция.
Жизнь ребёнка унесла недавно и жуткая авария в Челябинской области. Легковушку занесло на заснеженной трассе, после чего машина врезалась в школьный автобус. Женщина-водитель и её несовершеннолетний пассажир скончались до приезда медиков.