Мать и пятеро детей сгорели заживо в автомобиле в Турции

Пятеро детей скончались в результате дорожно-транспортного происшествия в турецком Сиирте. Жертвой аварии стала и мать малышей, тогда как находившийся за рулём отец отделался лишь травмами. Подробности смертельного инцидента озвучила местная газета Yeni Akit.

"В результате пожара, вспыхнувшего в перевернувшемся автомобиле в районе Курталан города Сиирт, мать и пятеро детей сгорели заживо, а отец, который был водителем, получил ранения", — отметили в издании.

ДТП в турецком Сиирте унесло жизни шестерых человек. Фото © X / Diyarbakır Emek Gazetesi

По данным журналистов, к месту трагедии были отправлены пожарные расчёты, однако огнеборцы не успели спасти пассажиров легковушки. В деталях произошедшего разбирается полиция.