Лайф публикует список пострадавших в массовом ДТП с фурой в Кашире

В массовом ДТП с фурой в Кашире погибла женщина, ещё семь человек пострадало. Авария произошла на 14-м километре трассы Р-22 "Каспий" примерно в 14:00. Водитель Renault, не справившись с управлением, выехал на встречку, в результате чего врезался в три машины, среди которых был грузовик.

Пострадавшая в ДТП в Кашире Галина Бокарева. Фото © t.me / SHOT

Погибла 41-летняя Наталья Соловьёва. В одной из машин находилась 52-летняя Галина Бокарева — депутат из Милославского района Рязанской области. Она получила самые тяжёлые травмы. По предварительным данным, она ехала в машине с 11-летним сыном. Мальчик в тяжёлом состоянии, у него перелом таза. В распоряжении SHOT оказались имена остальных пострадавших:

Мурат Хизраев, 37 лет — перелом левого плеча, средняя тяжесть; Татьяна Илюхина, 50 лет — закрытая черепно-мозговая травма, перелом правой ноги, тяжёлое состояние; Татьяна Сушкова, 50 лет — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом рёбер, средняя тяжесть; Наталья Гортаева, 52 года — перелом правого бедра, средняя тяжесть; Галина Бокарева, 52 года — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом рёбер, перелом правого бедра, тяжёлое состояние.

Госпитализирована после ДТП и 12-летняя девочка. У неё сочетанная травма, врачи оценивают её состояние как тяжёлое.