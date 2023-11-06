Лайф публикует список пострадавших в массовом ДТП с фурой в Кашире
Один человек погиб и семеро пострадали в массовом ДТП с фурой в Кашире
Массовое ДТП с фурой в подмосковной Кашире. Фото © t.me / SHOT
В массовом ДТП с фурой в Кашире погибла женщина, ещё семь человек пострадало. Авария произошла на 14-м километре трассы Р-22 "Каспий" примерно в 14:00. Водитель Renault, не справившись с управлением, выехал на встречку, в результате чего врезался в три машины, среди которых был грузовик.
Пострадавшая в ДТП в Кашире Галина Бокарева. Фото © t.me / SHOT
Погибла 41-летняя Наталья Соловьёва. В одной из машин находилась 52-летняя Галина Бокарева — депутат из Милославского района Рязанской области. Она получила самые тяжёлые травмы. По предварительным данным, она ехала в машине с 11-летним сыном. Мальчик в тяжёлом состоянии, у него перелом таза. В распоряжении SHOT оказались имена остальных пострадавших:
- Мурат Хизраев, 37 лет — перелом левого плеча, средняя тяжесть;
- Татьяна Илюхина, 50 лет — закрытая черепно-мозговая травма, перелом правой ноги, тяжёлое состояние;
- Татьяна Сушкова, 50 лет — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом рёбер, средняя тяжесть;
- Наталья Гортаева, 52 года — перелом правого бедра, средняя тяжесть;
- Галина Бокарева, 52 года — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом рёбер, перелом правого бедра, тяжёлое состояние.
Госпитализирована после ДТП и 12-летняя девочка. У неё сочетанная травма, врачи оценивают её состояние как тяжёлое.
Ранее смертельное ДТП с участием школьного автобуса и легковушки зарегистрировали в Челябинской области. В ДТП погибли водитель легкового автомобиля и ребёнок, который находился в машине. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Всего в салоне ПАЗа находились 18 детей и пятеро взрослых.