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6 ноября, 15:16

Лайф публикует список пострадавших в массовом ДТП с фурой в Кашире

Один человек погиб и семеро пострадали в массовом ДТП с фурой в Кашире

<p>Массовое ДТП с фурой в подмосковной Кашире. Фото © t.me / <a href="https://t.me/c/1573419726/248929" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Массовое ДТП с фурой в подмосковной Кашире. Фото © t.me / SHOT

В массовом ДТП с фурой в Кашире погибла женщина, ещё семь человек пострадало. Авария произошла на 14-м километре трассы Р-22 "Каспий" примерно в 14:00. Водитель Renault, не справившись с управлением, выехал на встречку, в результате чего врезался в три машины, среди которых был грузовик.

Пострадавшая в ДТП в Кашире Галина Бокарева. Фото © t.me / SHOT

Пострадавшая в ДТП в Кашире Галина Бокарева. Фото © t.me / SHOT

Погибла 41-летняя Наталья Соловьёва. В одной из машин находилась 52-летняя Галина Бокарева — депутат из Милославского района Рязанской области. Она получила самые тяжёлые травмы. По предварительным данным, она ехала в машине с 11-летним сыном. Мальчик в тяжёлом состоянии, у него перелом таза. В распоряжении SHOT оказались имена остальных пострадавших:

  1. Мурат Хизраев, 37 лет — перелом левого плеча, средняя тяжесть;
  2. Татьяна Илюхина, 50 лет — закрытая черепно-мозговая травма, перелом правой ноги, тяжёлое состояние;
  3. Татьяна Сушкова, 50 лет — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом рёбер, средняя тяжесть;
  4. Наталья Гортаева, 52 года — перелом правого бедра, средняя тяжесть;
  5. Галина Бокарева, 52 года — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом рёбер, перелом правого бедра, тяжёлое состояние.

Госпитализирована после ДТП и 12-летняя девочка. У неё сочетанная травма, врачи оценивают её состояние как тяжёлое.

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Кемерове

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Кемерове

Ранее смертельное ДТП с участием школьного автобуса и легковушки зарегистрировали в Челябинской области. В ДТП погибли водитель легкового автомобиля и ребёнок, который находился в машине. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Всего в салоне ПАЗа находились 18 детей и пятеро взрослых.

Александра Мышляева
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