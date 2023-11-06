Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Кемерове

Женщина погибла в результате столкновения грузовика и автобуса в Кемерове, ещё пять человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. ДТП произошло в 06:15 по местному времени (02:15 мск) на улице Волгоградской.

"Предварительно установлено, что грузовой автомобиль FAW при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автобусу ПАЗ, который двигался по улице Волгоградской, и совершил с ним столкновение, после которого ПАЗ опрокинулся", — сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В автобусе находилось девять сотрудников местного предприятия. 53-летняя женщина скончалась в больнице, ещё пятерых госпитализировали с травмами. Водители машин не пострадали.

Сейчас на месте работают сотрудники органов. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Виновнику ДТП грозит до пяти лет лишения свободы.