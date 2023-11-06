Женщина и ребёнок погибли в ДТП со школьным автобусом под Челябинском

Смертельное ДТП с участием школьного автобуса и легковушки зарегистрировали в Челябинской области.

Инцидент произошёл на седьмом километре автомобильной трассы Черновская – Кундравы в Чебаркульском районе. 32-летняя женщина-водитель, которая управляла ВАЗ-21099, допустила занос автомобиля, в результате чего выехала на встречку, где столкнулась со школьным автобусом ПАЗ.

В ДТП погибли водитель легкового автомобиля и ребёнок, который находился в машине. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Всего в салоне ПАЗа находилось 18 детей и пятеро взрослых, передаёт телеканал "360".

Проводится проверка по факту происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".