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6 ноября, 14:32

Женщина и ребёнок погибли в ДТП со школьным автобусом под Челябинском

<p>Обложка © <a href="https://vk.com/ugibdd_174" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Управление Госавтоинспекции Челябинской области</a></p>

Обложка © Управление Госавтоинспекции Челябинской области

Смертельное ДТП с участием школьного автобуса и легковушки зарегистрировали в Челябинской области.

Инцидент произошёл на седьмом километре автомобильной трассы Черновская – Кундравы в Чебаркульском районе. 32-летняя женщина-водитель, которая управляла ВАЗ-21099, допустила занос автомобиля, в результате чего выехала на встречку, где столкнулась со школьным автобусом ПАЗ.

В ДТП погибли водитель легкового автомобиля и ребёнок, который находился в машине. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Всего в салоне ПАЗа находилось 18 детей и пятеро взрослых, передаёт телеканал "360".

Проводится проверка по факту происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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Ранее Лайф писал, что в Кемерове столкнулись автобус и грузовик. Один человек получил смертельные ранения, ещё пятеро пострадали.

Ян Поланин
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