Два человека прыгнули с 11-го этажа, спасаясь от пожара, в Новой Москве
Два человека погибли, спасаясь от пожара в многоэтажке в Новой Москве
Два человека погибли, пытаясь спастись от пожара в одной из многоэтажек в посёлке Знамя Октября Новой Москвы. Видео с места трагедии публикует Mash.
Два человека погибли, спасаясь от пожара в многоэтажке в Новой Москве. Видео © Mash
По словам очевидцев, сначала женщина просила о помощи на балконе одиннадцатого этажа, а затем она вместе с мужчиной упала. До возгорания свидетели также слышали крики и хлопки.
А ранее трое детей сгорели в страшном пожаре под Тюменью. Там вспыхнула деревянная многоэтажка. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали некоторых жильцов и потушили огонь, охвативший квартиру на первом этаже, однако жертв избежать не удалось.