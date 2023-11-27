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27 ноября, 15:23

Два человека прыгнули с 11-го этажа, спасаясь от пожара, в Новой Москве

Два человека погибли, спасаясь от пожара в многоэтажке в Новой Москве

Два человека погибли, пытаясь спастись от пожара в одной из многоэтажек в посёлке Знамя Октября Новой Москвы. Видео с места трагедии публикует Mash.

Два человека погибли, спасаясь от пожара в многоэтажке в Новой Москве. Видео © Mash 

По словам очевидцев, сначала женщина просила о помощи на балконе одиннадцатого этажа, а затем она вместе с мужчиной упала. До возгорания свидетели также слышали крики и хлопки.

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А ранее трое детей сгорели в страшном пожаре под Тюменью. Там вспыхнула деревянная многоэтажка. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали некоторых жильцов и потушили огонь, охвативший квартиру на первом этаже, однако жертв избежать не удалось.

Обложка ©

Mash

Александра Вишнякова
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