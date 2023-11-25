Квартира в Нижегородской области сгорела из-за оставленного на зарядке электросамоката

Электросамокат воспламенился в одной из квартир жилого дома в Нижегородской области. Есть пострадавший. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По предварительной версии, электросамокат загорелся, пока был на зарядке. Причины возгорания выясняют специалисты.

До прибытия пожарных смогли самостоятельно эвакуироваться 19 человек, среди них трое детей. При этом пострадал 30-летний мужчина, ему оказывают помощь в медучреждении. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров. В его ликвидации участвовало 14 специалистов и четыре единицы техники МЧС.