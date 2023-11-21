Две машины сгорели на парковке ТЦ "Авиапарк" в Москве

В Москве на подземной парковке торгового центра "Авиапарк" загорелись два автомобиля. Открытое возгорание удалось оперативно потушить, сообщает пресс-служба МЧС России. SHOT публикует видео с места происшествия.

Спасатели ликвидируют пожар на подземной парковке ТЦ "Авиапарк". Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, эвакуация посетителей ТЦ не потребовалась. Огонь в торговом центре на Ходынском бульваре охватил девять квадратных метров на минус первом этаже подземной парковки. К счастью, обошлось без пострадавших.