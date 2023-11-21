Регион

Уведомления отключены

21 ноября, 16:56

Две машины сгорели на парковке ТЦ "Авиапарк" в Москве

SHOT: На парковке ТЦ "Авиапарк" произошёл пожар на парковке, сгорели две машины

В Москве на подземной парковке торгового центра "Авиапарк" загорелись два автомобиля. Открытое возгорание удалось оперативно потушить, сообщает пресс-служба МЧС России. SHOT публикует видео с места происшествия.

Спасатели ликвидируют пожар на подземной парковке ТЦ "Авиапарк". Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, эвакуация посетителей ТЦ не потребовалась. Огонь в торговом центре на Ходынском бульваре охватил девять квадратных метров на минус первом этаже подземной парковки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Шесть пешеходов пострадали при наезде полыхающей машины на переходе в Москве

Шесть пешеходов пострадали при наезде полыхающей машины на переходе в Москве

Ранее сообщалось, что в Подольске произошёл пожар в гараже. Спастись удалось трём людям, которым оказали медицинскую помощь. А вот позже спасатели нашли тело женщины и её двухлетней дочери.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров