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13 ноября, 17:11

Шесть пешеходов пострадали при наезде полыхающей машины на переходе в Москве

ДТП с двумя автомобилями произошло на Варшавском шоссе в Москве

На Варшавском шоссе в Москве произошло серьёзное ДТП со столкновением двух автомобилей. Пострадавшие люди оказались посреди дороги. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

ДТП на Варшавском шоссе в Москве. Видео © VK / Москва online

"На Варшавском шоссе в районе д. 37 столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Затруднено движение в сторону центра", — сообщили в пресс-службе департамента.

На опубликованном видео можно увидеть горящий автомобиль и разбросанные посреди дороги обломки. Очевидцы говорят о шести пострадавших. По их словам, одна из машин врезалась в другой автомобиль и протаранила переходивших дорогу людей. От удара легковушка загорелась.

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VK / Москва online

Юрий Лысенко
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