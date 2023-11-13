Шесть пешеходов пострадали при наезде полыхающей машины на переходе в Москве

На Варшавском шоссе в Москве произошло серьёзное ДТП со столкновением двух автомобилей. Пострадавшие люди оказались посреди дороги. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

ДТП на Варшавском шоссе в Москве. Видео © VK / Москва online

"На Варшавском шоссе в районе д. 37 столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Затруднено движение в сторону центра", — сообщили в пресс-службе департамента.

На опубликованном видео можно увидеть горящий автомобиль и разбросанные посреди дороги обломки. Очевидцы говорят о шести пострадавших. По их словам, одна из машин врезалась в другой автомобиль и протаранила переходивших дорогу людей. От удара легковушка загорелась.