Шесть пешеходов пострадали при наезде полыхающей машины на переходе в Москве
ДТП с двумя автомобилями произошло на Варшавском шоссе в Москве
На Варшавском шоссе в Москве произошло серьёзное ДТП со столкновением двух автомобилей. Пострадавшие люди оказались посреди дороги. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.
ДТП на Варшавском шоссе в Москве. Видео © VK / Москва online
"На Варшавском шоссе в районе д. 37 столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Затруднено движение в сторону центра", — сообщили в пресс-службе департамента.
На опубликованном видео можно увидеть горящий автомобиль и разбросанные посреди дороги обломки. Очевидцы говорят о шести пострадавших. По их словам, одна из машин врезалась в другой автомобиль и протаранила переходивших дорогу людей. От удара легковушка загорелась.
А вчера на трассе в Тверской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибли пять человек. Двое из них были несовершеннолетними.
VK / Москва online