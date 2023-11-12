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12 ноября, 00:12

Лобовое ДТП на федеральной трассе под Псковом унесло жизнь троих человек

<p>Последствия ДТП в Псковской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/psvodka/23983" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАИ ПСКОВСКАЯ СВОДКА</a></p>

Последствия ДТП в Псковской области. Обложка © t.me / ПАИ ПСКОВСКАЯ СВОДКА

Три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Псковской области. Две иномарки столкнулись на федеральной трассе минувшей ночью. Выжить удалось лишь виновнику трагедии.

По данным регионального УМВД, один из участников ДТП — 39-летний водитель минивэна Hyundai Starex — не справился с управлением и влетел в Volkswagen Polo, который ехал по встречке. Немецким автомобилем управлял 50-летний мужчина — он скончался до прибытия скорой. Пассажир легковушки тоже погиб на месте.

Дождаться помощи удалось лишь водителю Hyundai и его 32-летней спутнице. Однако от полученных травм женщина умерла в медучреждении. По факту произошедшего проводится проверка.

В Красноярском крае автобус с пассажирами попал в ДТП, есть пострадавшие

В Красноярском крае автобус с пассажирами попал в ДТП, есть пострадавшие

Схожая трагедия стряслась неделей ранее в Красноярске. Там легковушка столкнулась с автобусом, который ехал по встречной полосе. Жертвами ДТП стали три человека.

Илья Пушкарев
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