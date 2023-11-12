Лобовое ДТП на федеральной трассе под Псковом унесло жизнь троих человек

Три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Псковской области. Две иномарки столкнулись на федеральной трассе минувшей ночью. Выжить удалось лишь виновнику трагедии.

По данным регионального УМВД, один из участников ДТП — 39-летний водитель минивэна Hyundai Starex — не справился с управлением и влетел в Volkswagen Polo, который ехал по встречке. Немецким автомобилем управлял 50-летний мужчина — он скончался до прибытия скорой. Пассажир легковушки тоже погиб на месте.

Дождаться помощи удалось лишь водителю Hyundai и его 32-летней спутнице. Однако от полученных травм женщина умерла в медучреждении. По факту произошедшего проводится проверка.