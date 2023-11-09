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9 ноября, 05:15

В Красноярском крае автобус с пассажирами попал в ДТП, есть пострадавшие

ГУ МВД: В Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами, пострадали трое

<p>Перевернувшийся в Красноярском крае автобус. Обложка © <a href="https://24.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/43548998" target="_blank" rel="noopener noreferrer">24.мвд.рф</a></p>

Перевернувшийся в Красноярском крае автобус. Обложка © 24.мвд.рф

В ночь на 9 ноября на юге Красноярского края произошло ДТП с участием междугороднего автобуса. Как передают представители краевого полицейского главка, в результате аварии пострадали три человека.

Перевернувшийся в Красноярском крае автобус. Фото © 24.мвд.рф

Перевернувшийся в Красноярском крае автобус. Фото © 24.мвд.рф

Инцидент произошёл на 17-м километре трассы "Шарыпово – Назарово". На этом участке дороги водитель автобуса FST523 1969 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет. Транспортное средство врезалось в столб и перевернулось.

"В результате ДТП пострадали три пассажира: двое мужчин 34 и 66 лет и 25-летняя девушка. Они доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении полиции.

Там добавили, что на тахографе имеются признаки превышения скорости. Начата проверка в отношении автопредприятия, на балансе которого находится автобус. Возбуждено административное дело по статье "Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлёкшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".

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Ранее Лайф писал о другой аварии с автобусом в Красноярском крае, которая закончилась более трагическими последствиями. В минувший вторник, 7 ноября, в красноярской больнице скончался получивший тяжёлые травмы пассажир легковушки, которую вынесло на встречную полосу прямо под колёса автобуса. Погибшим был игрок местного регбийного клуба "Красный Яр" 17-летний Назар Хлобозов.

Алексей Соловьёв
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