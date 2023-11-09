В Красноярском крае автобус с пассажирами попал в ДТП, есть пострадавшие

В ночь на 9 ноября на юге Красноярского края произошло ДТП с участием междугороднего автобуса. Как передают представители краевого полицейского главка, в результате аварии пострадали три человека.

Перевернувшийся в Красноярском крае автобус. Фото © 24.мвд.рф

Инцидент произошёл на 17-м километре трассы "Шарыпово – Назарово". На этом участке дороги водитель автобуса FST523 1969 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет. Транспортное средство врезалось в столб и перевернулось.

"В результате ДТП пострадали три пассажира: двое мужчин 34 и 66 лет и 25-летняя девушка. Они доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении полиции.

Там добавили, что на тахографе имеются признаки превышения скорости. Начата проверка в отношении автопредприятия, на балансе которого находится автобус. Возбуждено административное дело по статье "Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлёкшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".